Samsunspor Trabzonspor maçı! Karadeniz derbisi nefes kesecek

Samsunspor ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadeleye Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekipte bu sezon Mouandilmadji, Carlo Holse, Ntcham, Soner Aydoğdu, Dimata gibi oyuncuların performansı dikkat çekti. Samsunspor'da Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, takıma geç katıldıkları için mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise kritik mücadelede gözler Simon Banza'da olacak. Bordo-mavililer son olarak ligde Bodrum FK karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri zorlu deplasmandan mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER



Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Soner, Bennasser, Celil, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan Karadeniz derbisiyle devam ediyor. Samsunspor'un Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KIRMIZI-BEYAZLILAR 3. SIRADA

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karadeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi. Bu oyuncular Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYIP

En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.