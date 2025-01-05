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Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 18:25
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Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, anaerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
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