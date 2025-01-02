02 Ocak 2025, Perşembe
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Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 17:16
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Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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