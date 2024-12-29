Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’dan Galatasaray iddialarına yanıt: İlgimi çekmiyor

Uğurcan Çakır (AA)

"HAKEM HATALARI OLUYOR"

Uğurcan Çakır bu sezonla ilgili, "Futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Hakem hataları bize de oluyor. Aleyhimize çok pozisyonlar oldu. Hakemler de hata yapabiliyor. Trabzonspor camiası olarak hep sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ve buna odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"UMARIM ALTAY BAŞARILI OLUR"

Manchester United'ın kendisini takip ettiği ve kaleci arayışında olmasıyla ilgili soruyu Uğurcan Çakır, "Böyle bir şeyden haberim yok, gerek yok. Umarım Altay orada başarılı olur. Avrupa hayalim var. Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan sözü aldım, net bir teklif gelirse değerlendiririz." şeklinde yanıtladı.