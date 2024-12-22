Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan! Konuk: Bodrum FK | İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.
Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi
TRABZONSPOR'DA MUTLAK HEDEF 3 PUAN
Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.
Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.