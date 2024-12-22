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Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan! Konuk: Bodrum FK | İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 13:13
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Trabzonspor’da hedef mutlak 3 puan! Konuk: Bodrum FK | İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi

Galatasaray - Trabzonspor maçından kare (AA)Galatasaray - Trabzonspor maçından kare (AA)

TRABZONSPOR'DA MUTLAK HEDEF 3 PUAN

Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

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