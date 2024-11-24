Okay Yokuşlu’dan Trabzonspor’a kötü haber

Trabzonspor, milli ara dönüşü sağ dizinde ağrı hisseden Okay Yokuşlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucu sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonspor: "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."