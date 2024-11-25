Trabzonspor Adana Demirspor'u farklı mağlup etti!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kritik mücadelede Fırtına Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanı kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u farklı mğlup etti. Bordo Mavili ekip 5-0 yenerek 3 puanı kaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.
4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.
8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.
24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.
41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içinden vuruşundan savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Banza'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
55. dakikada Muhammed Cham'ın pasında topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gitti. 3-0
78. dakikada Enis Destan'ın pasında topla buluşan Cham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
84. dakikada Arif Boşluk'un pasında topla buluşan Cham, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0