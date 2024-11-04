04 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 16:03
ABONE OL
Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör