Ertuğrul Doğan’dan sert sözler: Herkes ayağını denk alacak

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sahalarında 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan (İHA)



"ŞEREFSİZLERE MAĞLUP OLDULAR"

Doğan, "Takımımı ve oyuncuları tebrik ederim, gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup oldular. Ligin başından beri Trabzonspor üzerine oynanan haysiyetsizce, ahlaksızca oynanan bir oyun var. Biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon, ikinci operasyonu ise zamanı gelince açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Bu maçı kazanmak ve burada galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen şerefsize yenilmiş" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan (İHA)



"BU SAATTEN SONRA HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"



Doğan, "Arkadaşlar ilk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu gördüğünü iddia eden hakem 'ben pozisyonu gözümle gördüm' diye işaret ediyor. Kural artık belli, neyin ne olduğunu herkes biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak gönderilmiş. Açık ve net söylüyorum. Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamaların ardından stadyumdan ayrıldı.