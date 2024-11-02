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Trabzonspor Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 09:43
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Trabzonspor Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

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