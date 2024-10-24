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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 16:25
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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

Savunma ve hücumla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir'e gidecek.

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