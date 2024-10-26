Göztepe maçı sonrası Şenol Güneş’ten açıklama: Kötü bir mağlubiyet

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maç sonrasında, Fırtına'nın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş (AA)

KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET

"Maçın sonuna baktığımız zaman büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakip kaleye gidememek olumsuz bir tabloydu. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. Değişikliklerle olumlu gibi göründük ama yeterli olmadı. Rakip yine 1-0 öne geçti. Çok koştu, çok istedi rakip."

"SÖYLENECEK SÖZ BULAMIYORUM"

"Biz ne ofansif ne de defansif başarılı olamadık. Kötü bir oyun, kötü sonuç. Söylenecek söz bulamıyorum çünkü sorumlusu benim. Çünkü oyunculara bu görevi benim. Top kayıplarımız, pas hatalarımız, rakipten top kazanma düşüncemiz gibi futbolun birebir ofansif ve defansif pozisyonlarında eksik kaldık."

"BUNDAN DAHA KÖTÜ BİR OYUN OLAMAZ"

"Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü bir tablo varsa, onlar için iyiydi. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Hem taraftarlardan hem futbolseverlerden özür diliyorum. Bundan daha kötü bir oyun olamaz. 65 dakika 10 kişi kalan rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Oyunculara görevi veren benim, sorumlusu da benim."