Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

8'e 4 dar alan geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.