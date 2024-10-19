Trabzonspor-Rams Başakşehir maçı! Güneş’ten flaş 11 kararı

Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibi Başakşehir mücadelesiyle birlikte çıkış yakalamayı hedefliyor. Bordo-mavililerde takımın en fazla skor katkısı veren oyuncusu Simon Banza oldu.

Trabzonspor son olarak ligde Hatayspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. Başakşehir'de ligde oynadığı son mücadelede Kayserispor ile berabere kaldı. Başakşehir'de ise kritik mücadele öncesinde gözler Figueiredo, Piatek, Deniz Türüç, Pelkas gibi oyunculara çevrildi. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Manheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Cham, Ozan, Visca, Draguş, Banza

Başakşehir : Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Keman, Serdar, Piatek

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaşıyor.



Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.



Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.





TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR



Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, ligde geride kalan haftalarda 7 maça çıkarken 1 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Henüz ligde mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer oynadığı maçlarda rakip fileleri 7 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor, 9 puanla 10. sırada bulunuy

İKİ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor.İki futbolcunun son durumu maç günü netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR



Bu sezon ligde Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kalan Başakşehir 14 puanla 5. basamakta yer aldı.



Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ligde 14 puan toplayan turuncu-lacivertliler, oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise gördüğü 9 gole engel olamadı.