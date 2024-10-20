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Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 15:23
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Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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