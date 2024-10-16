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Trabzonspor'da Banza gelişmesi! Avrupa'nın radarında

Yavuz Topal ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.10.2024 08:36
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Trabzonspor’da Banza gelişmesi! Avrupa’nın radarında

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde Braga'dan kadrosuna kattığı Banza için Avrupa ekipleri yakın takibini sürdürüyor.İşte haberin detayları...

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza için Avrupa kulüpleri yeniden devreye girdi. Fırtına'nın Avrupa transfer dönemi bittikten sonra 2 milyon Euro bedelle Braga'dan kiraladığı Simon Banza için pek çok kulüp takibe devam ediyor.

BANZA'YA YAKIN TAKİP...

Yaz aylarında Marsilya, Roma, Fiorentina ve West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Banza konusunda Braga, 25 milyon Euro bonservis talep etti. Bu takımlardan bazılarının hâlâ Banza'nın performansını takip ettiği öğrenildi.

İZİN VERİLMEYECEK!

Eğer ara dönemde Braga oyuncusunu satmaya karar verirse, Trabzonspor'dan izin istemek zorunda kalacak. Böyle bir durumda Trabzonspor, Banza'nın yerine iyi bir isim bulmadan ayrılağa izin vermeyecek.

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