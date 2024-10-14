Trabzonspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alan çalışması yaptı.

Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.