Trabzonspor’a sakatlık şoku! Serdar Saatçi oyuna devam edemedi

Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında çıktığı zorlu randevuda sakatlık şoku yaşadı.

Bordo-mavili takımda imza attığı günden itibaren ilk defa forma giyen Serdar saatçi sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncunun yerine Ali Şahin Yılmaz dahil oldu.

ÇOK CİDDİ BİR DURUM DEĞİL

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Saatçi, "Çok ciddi bir durum değil. Sadece kramp girdi. Lig uzun bir maraton, antrenmanlar yoğun geçiyor bu yüzden sakatlıklar da oluyor" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANIP DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Maçta galibiyetin gerektiğini belirten genç stoper, "Milli arayı galibiyetle kapatabilseydik bize şifa gibi gelirdi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.