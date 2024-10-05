Kazanan yok! Hatayspor - Trabzonspor berabere kaldı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'la berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.
35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.
Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.