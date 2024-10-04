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Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:59
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Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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