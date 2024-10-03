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Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:34
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Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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