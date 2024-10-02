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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a maç verilmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 02.10.2024 14:53 Güncelleme: 02.10.2024 14:54
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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan’a maç verilmedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçını yöneten Oğuzhan Çakır ve Kayserispor-Beşiktaş mücadelesinde düdük çalan Atilla Karaoğlan'a bu hafta Süper Lig'de maç verilmedi.

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