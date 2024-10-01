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Trabzonspor’da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 20:05
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Trabzonspor’da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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