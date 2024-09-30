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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da konuştu: Camiamıza verdiğimiz sözü tuttuk

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 18:16
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’da konuştu: Camiamıza verdiğimiz sözü tuttuk

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıktığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı bir firmadan ortalık teklifi geldiğini vurgulayan Doğan, Şenol Güneş'e yönelik ise "Enerjisine hayranım" ifadelerini kullandı.

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