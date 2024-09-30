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Trabzonspor'dan KAP'a Bankalar Birliği açıklaması

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:37 Güncelleme: 30.09.2024 10:16
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Trabzonspor’dan KAP’a Bankalar Birliği açıklaması

Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Ziraat Bankası, Denizbank ve Halk Bankası'ndan alınan kredilerin kapatıldığını açıkladı. Böylece bordo mavililer, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk takım oldu.

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