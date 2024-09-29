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Trabzonspor-Tümosan Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Fırtına 3 puan peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 10:51
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Trabzonspor-Tümosan Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Fırtına 3 puan peşinde

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler tarafından yönetilecek Trabzonspor-Tümosan Konyaspor maçı, Papara Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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