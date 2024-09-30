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Ozan Tufan'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bağ yaralanması...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:46
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Ozan Tufan’ın sakatlığı hakkında açıklama: Bağ yaralanması...

TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirildi.

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