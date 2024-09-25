25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 21:44
ABONE OL
Trabzonspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör