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Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 21:08
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Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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