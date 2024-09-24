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Trabzonspor'dan VAR kaydına tepki: Bravo size!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 21:45 Güncelleme: 24.09.2024 21:50
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Trabzonspor’dan VAR kaydına tepki: Bravo size!

Trabzonspor, Gaziantep FK maçında iptal edilen gollerinin VAR kaydı yayınlandıktan sonra açıklama yaptı. Trabzonspor açıklamasında, "Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur" dedi

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