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Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 20:58
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Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

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