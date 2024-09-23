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CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 19:43
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CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de, henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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