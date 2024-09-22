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Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 13:04
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Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yarın oynayacak maçla iki takım 10'ncu kez karşı karşıya gelecek. 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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