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Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:24
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Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

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