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Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 19:44
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Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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