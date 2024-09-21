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Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:19
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Tahkim Kurulu Visca’nın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

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