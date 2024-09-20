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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 20:45
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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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