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Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 15:10
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Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

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