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Trabzonspor'un golü son saniyelerde geldi! Kayserispor ile puanlar paylaşıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:03 Güncelleme: 19.09.2024 22:12
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Trabzonspor’un golü son saniyelerde geldi! Kayserispor ile puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavili ekip, evinde ağırladığı Kayserispor'a 2-2 berabere kaldı.

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