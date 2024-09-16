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Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi: Trabzonspor Bankalar Birliği’nden çıkıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:46
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Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi: Trabzonspor Bankalar Birliği’nden çıkıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, bordo mavili taraftara müjdeli haberi verdi. Doğan, "Sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız" dedi.

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