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Kazanan yok! Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 1-1 berabere bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 09:44 Güncelleme: 15.09.2024 23:04
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Kazanan yok! Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 1-1 berabere bitti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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