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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi! Maaşı KAP'a bildirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:05 Güncelleme: 13.09.2024 12:07
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Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi! Maaşı KAP’a bildirildi

Trabzonspor yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile 2+1 yıllığına anlaşılırken transfer KAP'a bildirildi. Yapılan açıklamada Güneş'in alacağı ücret de açıklanırken "2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

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