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Beklenen onay geldi: Trabzonspor'da bedelli sermaye artırımı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 22:46
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Beklenen onay geldi: Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK'ya yaptığı başvuru onay aldı.

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