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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:39
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

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