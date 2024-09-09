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Trabzonspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 19:55
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Trabzonspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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