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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert tepki! "Şenol güneş hep bizimdi"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:22 Güncelleme: 08.09.2024 21:23
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Trabzonspor’dan Beşiktaş’a sert tepki! Şenol güneş hep bizimdi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar’ın önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş’e yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

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