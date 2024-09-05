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Trabzonspor Simon Banza ve Serdar Saatçı transferlerini duyurdu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:19
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Trabzonspor Simon Banza ve Serdar Saatçı transferlerini duyurdu

Trabzonspor, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Simon Banza ve Serdar Saatçı transferlerini açıkladı.

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