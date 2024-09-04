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Şenol Güneş imza için Trabzon'a ayak bastı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:37
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Şenol Güneş imza için Trabzon’a ayak bastı

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'a imza atmak için şehre gitti. Güneş havalimanında yaptığı açıklamada, "Buradaki sorumluluğumuz tecrübe ile sonuçlanacak. Geçmişte yalnızlık hissedebiliyordum, şimdi kimseye hissettirmeyeceğim. Umarım benden beklediklerini taraftaralara verebilirim" dedi.

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