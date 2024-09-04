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Şenol Güneş 11 yıl aradan sonra yeniden Trabzonspor'da

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 12:30
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Şenol Güneş 11 yıl aradan sonra yeniden Trabzonspor’da

Trabzonspor, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa Şenol Güneş'i getirdi. Bordo-mavili ekibe 11 yıl aradan sonra dönen Güneş, 5'inci kez takımın başına geldi. Şenol Güneş'li Trabzonspor ilk olarak tecrübeli teknik adamın eski takımı Beşiktaş ile karşılaşacak.

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