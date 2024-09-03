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Trabzonspor Trezeguet'i Al Rayyan FC’ye kiraladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 22:05 Güncelleme: 03.09.2024 22:20
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Trabzonspor Trezeguet’i Al Rayyan FC’ye kiraladı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'da flaş ayrılık yaşandı. Yıldız futbolcu Trezeguet, Al Rayyan'a kiralandı.

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